Авторы рекламы про смеси, соли и грибы оказались кулинарами

Пользователи сети активно обсуждают фотографию билборда у памятника Грушевскому в Киеве, на котором крупными буквами написано «Соль, грибы, шишки, скорость, смесь». Юзеров возмутило, что каждый пункт походит на названия наркотиков, и подобная реклама беспрепятственно установлена на улице города.

Внизу более мелким шрифтом был указан адрес бота в Telegram. Фото опубликовал пользователь Facebook Олег Миллер.

Пользователей смутил тот факт, что возможные распространители нелегальных товаров смогли установить билборд в городе и не скрываются от преследования. Позднее оказалось, что Telegram-адрес ведет на страницу кулинарного бота, а провокационные вещества в действительности являются ингредиентами блюд.

MyCookBot предлагает рецепты блюд на основе этих продуктов. На момент написания материала бот не функционировал.

В августе неизвестные запустили рекламу в Instagram от лица каршерингового сервиса BelkaCar, предложив пользователям взять машину в аренду для поездок за закладками с наркотиками. Тогда представители сервиса отмечали, что не имеют отношения к аккаунту и рекламным публикациям.