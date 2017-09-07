Район взрыва водородной бомбы КНДР показали на снимках

На сайте 38 North, специализирующемся на анализе ситуации в КНДР, появились снимки региона, где страна провела испытания предполагаемой водородной бомбы. На спутниковых изображениях заметны оползни, китайские эксперты ранее высказали опасение, что разрушение горы может спровоцировать радиационное поражение прилегающей местности, сообщает газета South China Morning Post.

Снимки со спутников компании Planet Labs, которыми воспользовались сотрудники 38 North, демонстрируются рельефы местности до и после испытаний (1 и 4 сентября 2017 года).

Фото: 2017 Planet Labs, Inc. cc-by-sa 4.0 1 /3

На 38 North отмечается, что следы оползней в районе горы Мантапсан (высота 2204 метра над уровнем моря) являются наиболее сильными, по сравнению с предыдущими пятью ядерными испытаниями. Там же отмечается, что пока нет свидетельств обрушения горы, внутри которой, по всей видимости, было проведено гипотетическое термоядерное испытание.

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По данным South China Morning Post, китайские специалисты полагают, что все ядерные испытания КНДР проводились примерно в одном регионе. Измерения, проведенные более чем сотней центров мониторинга, выявили погрешность не более 100 метров в локализации источника сейсмических волн. Эксперты Поднебесной опасаются, что нагрузка на Мантапсан может спровоцировать ее обрушение и, как следствие, радиационное поражение территории.

Недалеко от горы Мантапсан находится концентрационный лагерь Хвасон, крупнейший в КНДР, заключенные которого, предположительно, принимали участие в строительстве сети подземных туннелей, обслуживающих испытательный полигон.

Северная Корея в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.