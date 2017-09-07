США разрешили Южной Корее создать мегаракету

Южная Корея с согласия США создаст баллистическую мегаракету, которая позволит поражать объекты подземного базирования КНДР. Об этом сообщает издание Korean Herald со ссылкой на военные источники.

Ракеты класса «земля-земля» должны переносить снаряд массой до двух тонн. В ходе состоявшихся в понедельник, 4 сентября, переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились снять ограничения на массу боеголовок.

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Ранее в рамках соглашения с США Южной Корее было запрещено устанавливать боеголовки весом более 500 килограммов на баллистические ракеты с дальностью 800 километров.

КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Сейсмологические данные японских и норвежских специалистов указывают, что мощность взрыва составила около 120 килотонн.