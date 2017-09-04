Число неудачно выведенных «Союзом» спутников выросло до девяти

Из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а», еще четыре не реагируют на команды операторов, сообщает издание Space News. Таким образом, число аппаратов, с которыми имеются различного рода неполадки, выросло до девяти.

Речь идет о трех кубсатах CICERO (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) калифорнийской компании GeoOptics и одном совместном эквадорско-российском научном спутнике UTE-UESOR.

Собеседник в GeoOptics, пожелавший остаться неизвестным, отказался от подробных комментариев, сославшись на политику компании.

Специалист Фаусто Родриго Фрейре Каррера, ответственный за UTE-UESOR с эквадорской стороны, сообщил Space News, что после 30 июля наземные службы принимают «спорадические затухающие сигналы», которые невозможно расшифровать. Аппарат выходил на связь с 15 по 30 июля, полученные данные указывали на низкий заряд его батареи. Специалисты надеются, что работа UTE-UESOR наладится.

Ранее Space News сообщало, что на связь не выходят четыре российских спутника: два кубсата от Dauria Aerospace, студенческий «Искра-МАИ-85» (Московского авиационного института) и собранный на краудфандинговые средства «Маяк». Также говорилось, что на незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников: Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs).

Материалы по теме С того света Украина снабдила США козырем в космической гонке

Позднее в Московском авиационном институте открестились от неполадок с «Искра-МАИ-85».

Руководитель пусковых программ «Главкосмоса», отвечающего за выведение аппаратов, Всеволод Крючковский признал, что на аппарате Flock 2k компании Planet Labs не развернулись солнечные панели, а спутник Lemur-2 от Spire Global оказался на незапланированной орбите.

Иначе менеджер оценил ситуацию со спутниками российских разработчиков. «Это их первый опыт в разработке кубсата, — сказал он. — Может, что-то случилось со стороны разработки, или с компонентами, или с наземными станциями».

Старт ракеты «Союз-2.1а» 14 июля произошел с рекордно большим для российского носителя числом спутников. До этого одновременно запускали максимум 36 аппаратов на российско-украинской конверсионной ракете «Днепр», стартовавшей 20 июня 2014 года с полигона Капустин Яр. Международный рекорд принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017-го на носителе PSLV-XL запустила 104 спутника.