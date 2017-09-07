Украина предприняла очередную попытку создать собственную соцсеть

На Украине объявили о создании новой социальной сети через несколько дней после закрытия аналогичного проекта. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

По словам разработчиков, соцсеть Woolik обладает «роскошной функциональностью, не уступающей мировым аналогам, а в чем-то и превосходящей их». Штаб-квартира проекта находится в Киеве, но команда разработчиков, судя по информации на сайте, «разбросана от Тель-Авива до Тернополя». Конкретные лица, отвечающие за создание ресурса, не указаны.

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В Facebook-сообществе, посвященном проекту, опубликован слоган «Свобода — наша религия», а сама соцсеть оформлена в цветах украинского флага.

В середине мая на Украине по решению властей заблокировали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сразу после этого некие канадские стартаперы взялись за создание «первой национальной соцсети». На протяжении нескольких месяцев создатели проекта уверяли в том, что идет процесс разработки, а для дальнейшего его функционирования необходимо пройти регистрацию якобы для поддержки команды.

В начале июня «Лента.ру» публиковала материал об украинской соцсети, в котором выяснила, что канадские стартаперы в действительности являются уроженцами Украины, а реальное число зарегистрированных пользователей меньше, чем аудитория, о которой говорили сами разработчики.

5 сентября основательница проекта Александра Струмчинская объявила, что разработка прекращается, и извинилась перед пользователями.