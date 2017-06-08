Москалям вход воспрещен

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Кто стоит за новой соцсетью для украинцев

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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В середине мая на Украине по решению властей заблокировали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сразу после этого некие канадские стартаперы взялись за создание первой национальной соцсети. «Лента.ру» разобралась, кто стоит за амбицозным проектом и почему соцсеть пока нельзя назвать «местом для украинцев».

Что известно о соцсети?

Майский указ президента Украины Петра Порошенко включал в себя блокировку всех сервисов российских компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group. Из-за этого украинцы лишились доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассникам». До санкций «Одноклассниками» пользовались более пяти миллионов граждан страны, а «ВКонтакте» сразу после введения ограничений поставил новый рекорд — за сутки соцсеть посетили 18 миллионов пользователей из Украины.

Создание аналога российских сервисов под названием Ukrainians началось со сбора подписей: разработчики хотели убедиться, что продукт востребован на рынке. По их словам, первые 50 тысяч электронных адресов они получили за три дня. Это расценили как сигнал к действию.

23 мая с сайта убрали счетчик, который уже перевалил за 67 тысяч, и открыли официальную регистрацию. Пользователям предложили три варианта: авторизоваться с помощью электронной почты, через Facebook или уже заблокированную «ВКонтакте». Соосновательница проекта Александра Струмчинская пояснила, пришлось взять информацию из российской и американской соцсетей, чтобы пользователи могли перенести ее на украинский сайт, а впоследствии легко найти друзей.

Корреспондент «Ленты.ру» выяснил, что зарегистрироваться можно в том числе и с помощью аккаунтов с электронной почтой Mail.Ru и «Яндекс». Функционал на сегодняшний день максимально ограничен — предлагается только сменить аватар.

По словам разработчиков, число зарегистрированных пользователей уже превышает 70 тысяч. Для открытия функций «Друзья» и «Новости» сервису нужно пробить отметку в сто тысяч регистраций.

Судя по интерфейсу, в планах Ukrainians — внедрение функций «Группы», «Сообщения» и «Музыка». «Больше всего люди хотят музыку. Мы не будем использовать пиратский контент», — рассказала Струмчинская украинскому изданию «Сегодня.ua».

Как разработчики планируют сотрудничать с распространителями легального контента, пока неясно. Та же «ВКонтакте», в свое время славившаяся обилием пиратской музыки, потратила несколько лет на переговоры и суды с ведущими музыкальными мейджорами, в том числе Warner Music, Universal Music и Sony Music.

На весь проект отводится четыре месяца. Подробности об инвесторах не раскрываются, но авторы проекта настойчиво полагаются «на доверие украинцев». В планах — создание, как они сами сообщают, программы для трех платформ: web, iOS и Android.

Уникальным свой проект соучредитель называет еще и потому, что в него заложена модель монетизации трафика. Правда, какая именно, разработчики не рассказывают. «Если пользователи будут размещать уникальный контент и он будет интересен другим пользователям, будут просмотры, лайки, комментарии, то они будут зарабатывать за это деньги», — отмечает Александра.

Сейчас Ukrainians — одностраничный сайт на украинском языке, который больше походит на сбор базы электронных адресов, поскольку даже при авторизации через другие соцсети все равно требует адрес почты. Однако разработчики уверяют, что намерены включить абсолютно все существующие языки и «не ограничивать себя в каком-то малом кругу».

Кто за этим стоит

Александра Струмчинская — жительница украинского Тернополя. Судя по ее профилю в Facebook, она окончила Тернопольский национальный экономический университет и готовится к выпуску из местной бизнес-школы, будучи при этом владельцем SMM-агентства. В ее профиле также размещен скрин новой социальной сети, на котором видно, что основательница проекта родилась в 1995 году. При этом девушка на своей странице не указывает, что она — создательница Ukrainians.

Зато называет учредителя проекта — канадскую IT-компанию StartupSoft. Эта кампания была основана в августе 2016 года Алексеем и Андреем Василик — украинцами, судя по их профилям в LinkedIn, окончившими Йоркский университет и живущими в Торонто.

На сайте StartupSoft упоминается «европейская штаб-квартира на Украине». В LinkedIn StartupSoft числится как место работы у 22 пользователей, и у всех, за исключением одной сотрудницы, страной проживания значится Украина.

Кроме того, Алексей Василик на своей странице во «ВКонтакте» делится новостями о недавно открывшейся IT-академии StartupSoft в Тернополе — набор в нее был объявлен в ноябре 2016 года.

«Над проектом работают 14 специалистов, которые делают программу, но в целом над созданием украинской соцсети трудятся около 30 человек», — рассказала Струмчинская. Команда разработчиков, судя по многочисленным интервью девушки, также базируется в украинском Тернополе.

О финансовой стороне проекта говорят весьма уклончиво. Соосновательница утверждает, что предложения профинансировать проект поступают в том числе и от зарубежных инвесторов, но команда Ukrainians «реализует проект самостоятельно». Непонятно, откуда у канадской диаспоры украинцев и вчерашней студентки тернопольского университета могут взяться деньги на создание полноценного аналога «ВКонтакте».

При этом разработчики почему-то выбрали колумбийский домен .co, а по данным сервиса Who is, сайт хостится в американском Денвере.

Что об этом думают пользователи

«Лента.ру» связалась с несколькими случайными пользователями Ukrainians. Оказалось, что среди них немало россиян: им просто было любопытно посмотреть на новинку от канадско-украинских разработчиков. Правда, многие посетовали, что удалить свой профиль уже нельзя, поскольку функционал портала этого не предусматривает.

Пользователи с Украины также отметили, что в основном зарегистрировались в соцсети из любопытства. При этом они продолжают пользоваться «ВКонтакте», поскольку, по их рассказам, далеко не все провайдеры успели выполнить предписание о блокировке российских сервисов. Если же это все-таки произойдет, то большинство предпочтет освоить западные ресурсы. «Уж лучше перепрыгнуть на всем знакомый Twitter, чем на никому неизвестный сайт», — резюмирует один из жителей Украины.

Другие рассказали «Ленте.ру», что успешно пользуются VPN или браузерами со встроенными инструментами для обхода ограничений.

В комментариях официальной группы Ukrainians в Facebook наметилось целое противостояние. Одни настаивают на том, что название на английском просто необходимо сменить, поскольку это идет вразрез с национальным настроем проекта. Другие скептически относятся к созданию украинской соцсети и призывают разработчиков уже открыть «хоть что-нибудь».

Анастасия Евтушенко

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