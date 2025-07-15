Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:20, 15 июля 2025Культура

Стало известно о состоянии здоровья Боярского после тяжелых осложнений из-за операции

Михаила Боярского выписали после срочной операции на ноге и тяжелых осложнений
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Состояние здоровья народного артиста РСФСР, известного по роли в культовой советской франшизе про Мушкетеров, Михаила Боярского улучшилось после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Боярского больше не беспокоят одышка, боли в ногах при ходьбе и другие осложнения, которые были выявлены уже после проведенной ему срочной операции. 75-летнего артиста выписали из больницы, его состояние стабильное, все показатели в норме.

В июне Боярскому установили в ногу специальный каркас, чтобы нормализовать кровообращение и снизить болевые ощущения. После хирургического вмешательства у него появились серьезные осложнения, состояние усугубил диабет.

Ранее стало известно, что медики выявили у Боярского забрюшинную гематому, острое почечное кровотечение и тяжелую постгеморрагическую анемию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    ВСУ предрекли панику и тревогу из-за успехов ВС России на одном из участков фронта

    Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды

    В России заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли

    В США пришли в ужас от удара российской ракеты Х-101

    Россиянин попытался хладнокровно сжечь дом подростка

    В России оценили возможность исчезновения китайских автомобилей с рынка

    В России отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Япония удалила из «Белой книги» фразу о России и Украине

    Названо главное условие для возвращения японских компаний в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости