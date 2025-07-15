Стало известно о состоянии здоровья Боярского после тяжелых осложнений из-за операции

Михаила Боярского выписали после срочной операции на ноге и тяжелых осложнений

Состояние здоровья народного артиста РСФСР, известного по роли в культовой советской франшизе про Мушкетеров, Михаила Боярского улучшилось после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Боярского больше не беспокоят одышка, боли в ногах при ходьбе и другие осложнения, которые были выявлены уже после проведенной ему срочной операции. 75-летнего артиста выписали из больницы, его состояние стабильное, все показатели в норме.

В июне Боярскому установили в ногу специальный каркас, чтобы нормализовать кровообращение и снизить болевые ощущения. После хирургического вмешательства у него появились серьезные осложнения, состояние усугубил диабет.

Ранее стало известно, что медики выявили у Боярского забрюшинную гематому, острое почечное кровотечение и тяжелую постгеморрагическую анемию.