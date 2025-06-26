Стали известны страшные осложнения Боярского после операции

Mash: У Михаила Боярского началось почечное кровотечение и тяжелая анемия

Причиной госпитализации актера и певца Михаила Боярского стали сильные боли в ногах от обычной ходьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после операции у 75-летнего артиста возникли осложнения: медики выявили забрюшную гематому, острое почечное кровотечение и тяжелую постгеморрагическую анемию. Кроме того, состояние здоровья Боярского усугубляет сахарный диабет.

Сообщается, что врачи отмечают положительную динамику, несмотря на большое количество осложнений. По прогнозам Михаила Сергеевича могут выписать в ближайшие несколько дней.

Ранее стало известно, что сын Михаила Боярского Сергей подтвердил госпитализацию артиста и раскрыл причины его обращения к медикам за помощью.