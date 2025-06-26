У госпитализированного Боярского возникли осложнения после операции

Сын Боярского Сергей заявил, что у артиста возникли осложнения после операции

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей объяснил госпитализацию отца возникшими после операции осложнениями. Его слова передает Telegram-канал 112.

Боярский-младший сообщил, что звезда «Мушкетеров» сам приехал в больницу из-за последствий операции. После стентирования артерии возникли проблемы, которые потребовали вмешательства медиков. По его словам, Михаил Сергеевич сейчас находится в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Выписать его могут уже 27 июня.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после падения во время репетиции в театре. Спектакли с участием артиста были отменены до конца сезона.

Ранее стало известно, что причиной госпитализации Боярского стали проблемы с сердцем.