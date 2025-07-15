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10:19, 15 июля 2025Из жизни

110-летняя женщина раскрыла странный секрет долголетия

NTK: 110-летняя австрийка назвала причиной своего долголетия военные лишения
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Häuser zum Leben / YouTube

Одна из старейших жительниц Австрии отпраздновала 110-летний юбилей и раскрыла странный секрет своего долголетия. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Эмма Венда отметила очередной день рождения в доме престарелых в Вене. Женщина родилась в 1915 году, до Второй мировой войны выучилась на повара и проработала несколько лет в сфере обслуживания. В 1940 году она стала кондуктором трамвая и прослужила на этой должности до выхода на пенсию в 1970 году.

У долгожительницы было пять братьев и сестер. Она была замужем за Йозефом Вендой, которого не стало в 1969 году. Несмотря на преклонный возраст и слабое зрение, австрийка ведет активный образ жизни. В частности, она очень любит слушать аудиокниги. Причиной своего долголетия Венда назвала лишения, перенесенные в молодости. «Во время войны мы так мало ели, а жизнь была тяжелой и безрадостной. Это закалило мое тело», — сказала она.

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Здоровье женщины удивляет ее родных и знакомых. В 102 года она благополучно перенесла замену тазобедренного сустава, а в 103 — имплантацию зубов. Племянница Венды рассказала, что она всегда была очень любознательной и сохраняет эту черту характера до сих пор.

Поздравить женщину с 110-летним юбилеем пришли не только друзья и родственники, но и мэр Вены Михаэль Людвиг, который подарил ей большой торт.

Ранее 103-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря вину.

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