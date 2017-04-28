«ВКонтакте» впервые за десять лет обновила раздел с музыкой

Социальная сеть «ВКонтакте» полностью обновила раздел, посвященный музыке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

Пресс-служба «ВКонтакте» Плейлист на устройствах на операционной системе iOS 1 /3

В разделе «Музыка» появились плейлисты. Пользователи получили возможность создавать собственные подборки, а также добавлять сборники друзей, сообществ и знаменитостей целиком в свою коллекцию. Они доступны как для отправки в личных сообщениях, так и для публикации в группе или на странице.

Кроме того, «ВКонтакте» внедрила систему персональных рекомендаций, которая работает на основе анализа прослушанных аудиозаписей.

«"ВКонтакте" объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений», — отметил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

В 2016 году «ВКонтакте» и United Music Agency заключили соглашения с международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими.