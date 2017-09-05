На Украине закрыли социальную сеть Ukrainians

Социальная сеть Ukrainians, которую запустили на Украине после запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников», прекратила работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница проекта Александра Струмчинская.

Материалы по теме Москалям вход воспрещен Кто стоит за новой соцсетью для украинцев

По ее словам, она не сможет самостоятельно продолжать реализацию проекта, а компания-разработчик отказалась передать его другой стороне.

«Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта», — написала Струмчинская в Facebook и прикрепила видеообращение.

По данным на полдень 5 сентября, соцсеть функционирует. На главной странице сайта сообщается, что социальной сетью пользуются более 390 тысяч человек.

Разработкой соцсети занимались группа разработчиков StartupSoft. Они приступили к созданию Ukrainians в конце мая, когда власти Украины заблокировали популярные в стране российские соцсети.