В Киеве признали факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко

Государственная казначейская служба Украины подтвердила, что якобы принадлежавшие бывшему президенту Украины Виктору Януковичу средства были потрачены на дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает «Экономическая правда».

Такую информацию издание приводит со ссылкой ответ казначейства на запрос организации «Центр противодействия коррупции». Ведомство подтвердило, что около 2 миллиардов гривен (примерно 4,4 миллиарда рублей) из конфискованных средств были распределены по статье «финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».

Наибольшую долю финансовой помощи получили предприятия лояльных украинскому президенту Юрия Косюка и Олега Бахматюка.

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В конце августа администрация Порошенко разослала указания украинским СМИ подготовить публикации о том, что так называемые миллиарды Януковича не были розданы аграриям, связанным с главой государства.

Ранее в том же месяце исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарина Каленюк сообщила, что конфискованные деньги, которые, предположительно, принадлежали Януковичу, были потрачены на дотации друзьям Порошенко — Бахматюку и Косюку. Она напомнила, что последний в 2015-м занимал пост заместителя главы администрации президента Украины.

В апреле сообщалось, что в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению.