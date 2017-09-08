Додон потребовал уволить главу Минобороны из-за отправки военных на Украину

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки заместителя министра обороны республики Георге Галбура из-за отправки молдавских военных на учения на Украину. Об этом глава государства написал в пятницу, 8 сентября, на своей странице в Facebook.

«Требую отставки с занимаемой должности вице-министра обороны господина Георге Галбура, который на данный момент занимает и должность министра, за нарушение приказа верховного главнокомандующего Вооруженными силами», — подчеркнул Додон.

Президент также поручил провести служебное расследование для выявления «лиц, ответственных за нарушение приказа верховного главнокомандующего, а также применения к указанным лицам меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности». Также Додон квалифицировал действия Минобороны «как серьезное дисциплинарное нарушение и нарушение военной присяги».

Материалы по теме Трамп на минималках Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту

Днем ранее контингент из 57 военнослужащих армии Молдавии прибыл на учения НАТО Rapid Trident-2017, хотя до этого Додон два раза заявлял, что запретил силовикам участвовать в маневрах. Он напомнил, что по конституции страна является нейтральным государством. В свою очередь, премьер-министр Молдавии Павел Филип на заседании кабмина призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.