Силовые структуры
 

Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у кафе в центре Москвы

Перейти в «Мою Ленту»

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 граждан Российской Федерации в возрасте от 29 до 64 лет», — говорится в сообщении.

Все они обвиняются по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере»).

11 мая стало известно, что полиция завершила расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, о вымогательстве восьми миллионов рублей у Жанны Ким — владелицы столичного ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре города.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы хозяйки заведения Жанны Ким, и Кочуйков с охранниками, прибывшими по поручению Калашова, как полагает следствие, для вымогательства денег у женщины. В результате схватки были убиты два человека, еще несколько ее участников получили ранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Завершено расследование дела Итальянца и Шакро Молодого
Хозяйка Elements потребовала у полицейских компенсацию за стрельбу у ресторана
Шакро Молодого оставили под стражей до 15 июня
Последние новости
Тимошенко отправится в Польшу помочь Саакашвили перейти границу
На Солнце произошла третья мощная вспышка
Режиссер «Хижины в лесу» снимет спин-офф «Дэдпула»
Пассажиры метро рассказали о луже крови на станции «Третьяковская»  
Винус Уильямс проиграла в полуфинале US Open
Уровень доверия россиян к банкам упал
Турки пожаловались управдому на расхаживающую по своей квартире в шортах соседку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры14:20 5 сентября

Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье

Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
17:39 7 сентября

По факту ДТП с полковником полиции и байкером в Москве завели дело

17:58 7 сентября

СК посетовал на излишний ажиотаж вокруг стрельбы в ивантеевской школе

14:19 6 сентября

Транспортная прокуратура обнаружила в Шереметьево дефицит авиатоплива

Силовые структуры00:05 7 сентября

Больно надо

Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
20:26 7 сентября

Министерство культуры передумало взыскивать ущерб по «делу реставраторов»

17:05 7 сентября

Пенсионера уличили в хищении 130 тысяч рублей при помощи купюр «банка приколов»

13:46 7 сентября

Устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке подросток попросил прощения

Силовые структуры00:00 2 сентября

Типа смешные легавые

Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
14:59 7 сентября

Ивантеевского стрелка отправили под арест

12:39 7 сентября

Водитель Улюкаева рассказал о корзинке с колбасой и тяжелом портфеле

16:20 6 сентября

Два участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай» получили по три года колонии

Россия
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
Названы критерии успешности московских проституток
Бывший идеолог движения «Наши» заявил о президентских амбициях
Причиной эвакуации в «Москва-Сити» оказался квадрокоптер
Душевнобольной попытался проехать в Кремль на автомобиле
Питерская «собачница» протащила своего ребенка по полу и бросила в подъезде
Все материалы
Мир
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Российские ВКС уничтожили таджикского «министра войны» ИГ
Турки пожаловались управдому на расхаживающую по своей квартире в шортах соседку
«Хосе» стал втрое опаснее
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину вместе с тысячами сторонников
Швейцария подтвердила конфискацию «золота Януковича»
В Киеве участники «Бляхомайдана» устроили потасовку со спецназом у здания Рады
МИД Венгрии назвал позорным принятый Радой закон об украинизации образования
Порошенко допустил возможность проведения в стране референдума о членстве в НАТО
Сын конструктора авианосцев Бабича опроверг переезд отца с Украины в Китай
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
СМИ узнали о возможной отмене транспортного налога
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Пенсии в 2017 году вырастут на 4,5 процента
Уровень доверия россиян к банкам упал
Американский сенат отсрочил дефолт США
Мадуро захотел создать альтернативную доллару валюту
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Глава РЖД назвал сроки начала движения поездов в обход Украины
Авиакомпания Ryanair изменила правила провоза ручной клади
Поставщики и ритейл оценили работу по новым правилам
Малый и средний бизнес получил почти 60 миллиардов рублей по льготным кредитам
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
СК посетовал на излишний ажиотаж вокруг стрельбы в ивантеевской школе
Министерство культуры передумало взыскивать ущерб по «делу реставраторов»
Пенсионера уличили в хищении 130 тысяч рублей при помощи купюр «банка приколов»
Ивантеевского стрелка отправили под арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Стив ДжобсСмерть неверным
Зачем Apple уничтожает привычные технологии
Названо оптимальное время для секса
На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка
Стал известен процент исправных танков в российской армии
Определен произведенный на Россию эффект солнечной вспышки
Все материалы
Спорт
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Винус Уильямс проиграла в полуфинале US Open
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Хук толкнул и по-русски обозвал Усика во время дуэли взглядов
Отстранивший россиян от Паралимпиады британец покинул пост главы МПК
С российского чемпиона Сочи-2014 сняли обвинения в допинге
Врач рассказал о режиме сна Роналду
Все материалы
Культура
А не то я кого-нибудь съем
Портрет каннибала и приветы из Конго и библиотеки: документальное кино в Венеции
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Рэперы нашли необычный способ получить оргазм на рыбалке
Полуторагодовалый сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа в Москве
Деятели культуры поздравили Серебренникова с днем рождения песней Цоя
«Пролетая над гнездом кукушки» обзаведется приквелом
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Ведущий новостей взгрустнул в прямом эфире
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Тина Канделаки и строители Крымского моста угодили в базу данных «Миротворца»
Британские дети опешили от вида аудиокассет
Анонсирован запуск машины для поиска сохраненного порно
Twitter заставят проверить всех россиян
Все материалы
Ценности
В узах уда
Чем арабские шейхи покоряли сердца строптивых наложниц
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Jaguar показал автомобиль будущего
Автор обложек альбомов Metallica создал кеды для Supreme х Vans
78-летний японец вручную сшил школьные ранцы из 150 деталей
Раскрыта использованная в новом Bentley Continental GT авиационная технология
Немцы уговорили 56-летнюю Джулианну Мур раздеться для рекламы бюстгальтеров
Все материалы
Путешествия
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-visionИ рыбку съесть, и в ресторан присесть
Что уплетают за обе щеки северные немцы
Самую маленькую деревню Швейцарии превратят в отель
Российский путешественник дошел пешком из Самары в Москву
Россиянка в Абхазии решила искупаться во время шторма и утонула
Названо лучшее время для путешествий в бархатный сезон
Участники ВЭФ стали втрое реже летать бизнес-классом
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе
Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада
Глава Virgin Group спрятался от урагана «Ирма» в винный погреб
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
Все материалы
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Самые популярные машины в кино
Автомобили, у которых было больше ролей, чем у Роберта Де Ниро
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Названы цвета и двигатели универсала Lada Vesta
UAZ Patriot подключили к интернету
На классический Jaguar E-Type установили фонари и фары от Nissan 370Z
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы