Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у кафе в центре Москвы

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 граждан Российской Федерации в возрасте от 29 до 64 лет», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Они угрожали вывезти ее детей в багажнике» Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким

Все они обвиняются по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере»).

11 мая стало известно, что полиция завершила расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, о вымогательстве восьми миллионов рублей у Жанны Ким — владелицы столичного ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре города.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы хозяйки заведения Жанны Ким, и Кочуйков с охранниками, прибывшими по поручению Калашова, как полагает следствие, для вымогательства денег у женщины. В результате схватки были убиты два человека, еще несколько ее участников получили ранения.