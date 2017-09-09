Сын артиста театра имени Станиславского выпал из окна

Четырехлетний сын солиста Московского академического музыкального театра имени Станиславского Евгения Либермана выпал из окна второго этажа. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает МК.ru.

Инцидент произошел около 15:00 в Москве на улице Куусинена. Либерман находился дома с сыном. Его супруга Татьяна Полянская, пианистка Государственной академической симфонической капеллы имени Полянского в это время была на занятиях фитнесом.

По данным издания, Евгений отлучился из комнаты, где играл мальчик, на кухню, чтобы вызвать такси. Услышав грохот, он вернулся в комнату, увидел распахнутое окно и выглянул на улицу — ребенок лежал на асфальте.

Прибывшие медики доставили пострадавшего в детскую больницу имени Сперанского. У него диагностировали ушиб головного мозга. За жизнь ребенка борются врачи реанимации. Сотрудники полиции опрашивают родителей.

Накануне полуторагодовалый сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа в Москве. Ребенок погиб.

