Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск впервые показал в полный рост космический скафандр, разрабатываемый его компанией SpaceX. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram. На это обратило внимание издание TechCrunch.

На фотографии человек в костюме стоит на фоне пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Он будет использоваться астронавтами в ходе первых пилотируемых запусков компании SpaceX к Международной космической станции.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 8, 2017 at 1:04pm PDT

На изображении можно впервые рассмотреть дизайн перчаток и ботинок, а также увидеть, как выглядит нижняя часть скафандра.

Материалы по теме Вошли снизу SpaceX запустила убийцу российских спутников

Портал отмечает, что для лучшей мобильности на коленях сделаны специальные гибкие зоны, а в задней части костюма есть мягкие области черного цвета — для комфортного пребывания в капсуле. Ботинки выглядят облегченными. Скафандры разработаны не для работы в открытом космосе, они предназначены для защиты астронавтов во время полета в Crew Dragon.

Как отмечает издание, это вторая фотография костюма. 23 августа Маск показывал крупным планом его шлем и верхнюю часть. Предприниматель отмечал, что это уже полностью рабочая версия скафандра, а не макет. Она была протестирована под двойным вакуумным давлением.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 23, 2017 at 12:59am PDT

7 сентября SpaceX впервые запустила секретный корабль Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в интересах ВВС США. Цели полета неизвестны, однако считается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.