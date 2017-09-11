Аваков сравнил прорыв Саакашвили через границу с началом конфликта в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил прорыв политика Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу с началом вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом чиновник написал в понедельник, 11 сентября, на своей странице в Facebook.

Глава МВД провел аналогию с событиями 2014 года в Донбассе, когда ополченцы захватывали пункты пропуска на границе Украины и России. «Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью, гикающей и сминающей пограничников и вспоминал пограничную заставу Изварино 2014-го. Мне больно за эту аналогию — простите мне — но дежавю было слишком явным», — написал Аваков.

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«Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы», — отметил Аваков.

10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», следующий через Львов до Киева. Когда на вокзале состав задержали, политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление, после чего ему удалось проникнуть на территорию Украины. Позднее сообщалось, что украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками.

В Государственной погранслужбе Украины политика обвинили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.