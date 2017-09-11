Киев назвал прорыв Саакашвили в страну атакой на украинскую государственность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прорыв бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через границу атакой на украинскую государственность. Об этом глава кабинета министров написал на своей странице в Facebook в понедельник, 11 сентября.

«Силовой прорыв украинской границы — это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность (...). Это начало очередной атаки некоторых наших политиков против украинской государственности», — подчеркнул Гройсман. Он также обратился к политикам и депутатам с призывом «не раскручивать маховик разрушения и хаоса».

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В ночь на 11 сентября сообщалось, что украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками.

10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Когда на вокзале состав задержали, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.