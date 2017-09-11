Автор мюзикла про американских демократов умер

Американский композитор и поэт Майкл Фридман скончался в возрасте 41 года. Об этом объявил нью-йоркский Публичный театр, пишет The New York Times.

Причиной смерти театрального деятеля стали осложнения от СПИДа.

Фридман родился в Бостоне в 1975 году. Он написал музыку и стихи для таких мюзиклов, как «Крепость одиночества», «Спасенная», «Ухо Бога» и «Голубой демон». Артист также был одним из основателей экспериментальной труппы «Граждане» (the Civilians).

Известность композитору принес комедийный рок-мюзикл «Кровавый, кровавый Эндрю Джексон», посвященный формированию Демократической партии США. Премьера постановки состоялась в 2008 году. Эндрю Джексон — седьмой президент Соединенных Штатов и первый глава государства, избранный как кандидат от демократов.

Смерть поэта, в частности, прокомментировал в Twitter создатель мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда.

«С болью и благодарностью вспоминаю музыку и радость, которую он нам дал», — написал Миранда.