Песков счел излишним присматриваться к «политической клоунаде» Саакашвили

В Кремле не считают нужным следить за ситуацией вокруг бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 11 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он пояснил, что у администрации президента (АП) есть более насущные темы. «Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос [о Саакашвили] относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады», — сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили и за его перемещением через границу.