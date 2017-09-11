В Москве отменили предпоказ «Матильды»

В московском кинотеатре «Иллюзион» отменили предпремьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщается на сайте учреждения в понедельник, 11 сентября.

Ограниченная демонстрация картины была запланирована на вечер понедельника. Отмечается, что мероприятие не состоится по техническим причинам.

Представители кинотеатра подчеркнули, что «Матильду» покажут в «Иллюзионе» 25 октября. В этот день фильм выходит в широкий прокат по всей России.

11 сентября неизвестные сожгли машины возле офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Юрист опубликовал снимки обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент уродливым проявлением дискуссии вокруг фильма Учителя.