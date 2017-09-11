Песков назвал поджог машин уродливым проявлением дискуссии вокруг «Матильды»

Сожжение автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина является уродливым проявлением дискуссии вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

«Это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что «вопрос профилактики и предотвращения подобных экстремистских и хулиганских выходок лежит в плоскости органов охраны правопорядка».

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Ранее в понедельник Добрынин, представляющий интересы Учителя, заявил, что противники «Матильды» подожгли машины возле его офиса в Москве. Юрист выложил в сеть снимки обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

6 сентября адвокат Учителя рассказал об угрозах поджогов и физической расправы, поступивших руководителям более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом «Матильды».

Лента рассказывает об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, она выйдет в прокат 25 октября.