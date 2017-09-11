Прикинувшийся больным пермяк получил срок за махинации с медстраховкой

Суд в Перми приговорил 40-летнего местного жителя к 3,5 годам лишения свободы за махинации с медстраховкой, в результате которых он похитил восемь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

Мужчина также оштрафован на 150 тысяч рублей. Кроме того, он должен возместить материальный ущерб.

«У мужчины было диагностировано тяжелое заболевание. В дальнейшем он обратился в три страховые компании, в которых ранее застраховался, для получения выплаты в связи с утраченным здоровьем. Две организации за наступление страхового случая выплатили ему в общей сложности свыше 8 миллионов рублей. Еще с одной компании гражданин намеревался получить порядка 7 миллионов рублей, однако довести задуманное до конца не удалось. Работники организации усомнились в предоставленных документах и обратилась в полицию», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе следствия было установлено, что пермяк не страдал тяжелым заболеванием, а необходимое медицинское обследование за него проходил другой человек. В ходе расследования были проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

