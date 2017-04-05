Минфин предложил обязать медиков раскрывать врачебную тайну страховым компаниям

Минфин предложил обязать медиков раскрывать врачебную тайну пациентов страховым компаниям. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий документ направлен в ведомства, которые до 10 апреля должны предложить свои замечания.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время медики вправе передавать страховщику информацию с письменного согласия пациентов. Однако, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 50 процентах случаев компании получают отказы. Отмечается, что «невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них».

Уточняется, что раскрытие врачебной тайны интересует компании, занимающиеся личными видами страхования. По словам вице-президента ВСС Максима Данилова, в мире на личное страхование приходится до 80 процентов случаев мошенничества, а в России сомнительным считаются около 10 процентов выплат страховщиков.

В Минздраве отметили, что законопроект пока не поступал в ведомство, однако он будет рассмотрен в установленном порядке.