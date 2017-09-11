Фелпс предложил Макгрегору 50 метров форы в заплыве

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору 50 метров форы в заплыве на 100 метров вольным стилем. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The National.

«Я лишь пошутил, когда предложил ему заплыв. Но если он хочет соревноваться, мне все равно. Я с ним проплыву. Если бы мы встретились через год, то я бы смог тренироваться год или шесть-восемь месяцев. Я бы смог проплыть за 48 секунд, если это будет необходимо. Я не видел, чтобы он выплывал из минуты. Так что я скорее всего выиграю даже с 50-метровым отставанием», — заявил Фелпс.

29 августа спортсмен предложил Макгрегору посоревноваться в заплыве на 100 метров и приложил изображение с афишей.

В июле Фелпс проиграл гонку белой акуле. После этого пользователи сети раскритиковали организаторов и обвинили их во лжи. Причиной недовольства зрителей стал тот факт, что американец соревновался лишь с компьютерной симуляцией хищника.

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. Победитель заработал за бой более 300 миллионов долларов, ирландец получил порядка 100 миллионов.