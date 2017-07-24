В сети обвинили организаторов заплыва Фелпса против акулы в обмане

Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса против белой акулы во лжи.

Причиной недовольства юзеров стал тот факт, что американец соревновался лишь с компьютерной симуляцией хищника в рамках шоу Shark Week на телеканале Discovery.

«Я правда чувствую себя ограбленным, потому что час смотрел глупое шоу, чтобы увидеть, как Майкл Фелпс соревнуется с НЕНАСТОЯЩЕЙ акулой».

«Проснулась, чтобы узнать, что Фелпс на самом деле не соревновался с акулой. Худший. Понедельник. В жизни».

«По-прежнему обеспокоена, что этой ночью выбросила две минуты, чтобы посмотреть, как Майкл Фелпс соревнуется с ненастоящей акулой».

«Проблема не в том, что люди поверили, что Майкл Фелпс действительно поплывет с акулой. Дело в том, что шоу решило продать это как ложь и сделало это».

При этом часть зрителей не согласилась с позицией критиков шоу.

«Обращаюсь ко всем, кто думал, что Фелпс и акула поплывут по соседним дорожкам: вы идиоты».

Фелпс проиграл в заплыве с компьютерной симуляцией белой акулы. Спортсмен преодолел 100-метровую дистанцию за 38,1 секунды, уступив «сопернику» ровно две секунды.

Американский пловец — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в Рио-де-Жанейро Фелпс превзошел достижение античного олимпийца Леонида Родосского 2168-летней давности, завоевав 13-ю золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.