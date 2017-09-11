Россия заявила США протест из-за посягательства на дипломатический иммунитет

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону из-за враждебных действий Вашингтона и посягательства на дипломатический иммунитет. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Дипломаты в понедельник, 11 сентября, провели консультации в Хельсинки, обсудив острые вопросы двусторонних отношений. «В центре внимания находилась ситуация вокруг принудительного закрытия американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и нелегитимного захвата нашей дипломатической собственности в этом городе и в Вашингтоне», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

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Помимо этого, Москва обратила внимание Вашингтона на другие «неприемлемые акции», в частности участившиеся аресты российских граждан американскими спецслужбами в третьих странах. В МИД также предупредили, что разрушение российско-американских отношений и подрыв международного права чреваты тяжелыми последствиями, а проблемы накопились не по вине России.

2 сентября Россия по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. По заявлениям США, подобные требования стали ответом на предложение Москвы сократить до 455 человек число персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.