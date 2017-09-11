Глава ВТБ рассказал о бесперспективности санкций против России

Путь санкций и экономической войны против России бесперспективен, и это понимают американские бизнесмены, заявил глава финансовой группы ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что бизнес всегда более прагматичен — даже если бизнесмены не согласны с нами в каких-то политических оценках и пристрастиях, они все равно понимают, что путь санкций, путь экономической войны бесперспективен и вредит всем», — сказал он.

В качестве примера Костин привел историю с одной конференции в Лондоне, где он принимал участие. «Конференция проводилась под эгидой одной очень крупной финансовой американской организации. Ее лидер находится в пятерке крупнейших финансистов в США. В конце этой дискуссии он спросил: "Послушайте, что вы пристали к России? Россия с Украиной жили сотнями лет вместе, это была единая страна. У них свои отношения. А мы сейчас их втянем в НАТО, мы втянем в ЕС. А вот если бы россияне начали в Мексике рулить, как бы американцы отреагировали?" Зал замолчал. И люди в зале начали поворачиваться в мою сторону, махать руками, подмигивать в поддержку. А это говорил один из столпов американского финансового рынка», — рассказал глава ВТБ.

По его мнению, ситуация с санкциями придет к нормальной развязке, но путь этот «будет долгий и непростой». «У меня есть точка зрения, что ситуация не изменится до тех пор, пока американская политическая элита не поймет, что те изменения, которые произошли сегодня в России, — фундаментальны, что Россия сегодня четко заявила о своем праве на суверенитет, самоидентичность, на свою роль в мировых делах», — подчеркнул Костин.

Ранее, 2 августа, президент США Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.