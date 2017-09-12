Глава российского МВД выступит перед полицейскими стран АСЕАН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поделится опытом работы ведомства на конференции полицейских ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила на официальном сайте МВД представитель министерства Ирина Волк.

Глава российских стражей порядка также встретится с министром внутренних дел и юстиции Сингапура, где проводится конференция.

Как отмечают в МВД, сотрудничество Москвы с ассоциацией национальный полицией стран АСЕАН началось в 2011-м году. А в 2014-м российское полицейское ведомство получило статус делового партнера организации.

В рамках ассоциации стражи порядка из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и ряда других стран обмениваются информацией, а также налаживают сотрудничество в сфере борьбы с оргпреступностью и подготовки кадров.

Ранее, в июне, Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Монголии, а в марте — предложил открыть представительство МВД России в китайском городе Харбин для борьбы с международными преступными группами, занимающимися контрабандой.