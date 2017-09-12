Зампреда совета депутатов подмосковного поселения Быково поймали на взятке

Зампредседателя совета депутатов поселения Быково (Раменский район Московской области) заподозрили в получении 300 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Варвара Заева.

По ее словам, следствие установило, что в июне 2017 года между администрацией Быково и компанией «Дорожный эксперт» был заключен контракт на сумму около трех миллионов рублей.

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«В связи с этим у подозреваемой возник умысел, направленный на получение взятки в размере 10 процентов от суммы контракта за общее покровительство через посредника, не осведомленного о ее преступных действиях», — отметила представитель СКР.

6 сентября при получении денег от представителя компании «Дорожный эксперт» подозреваемая и посредник были задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Подозреваемая помещена под домашний арест и полностью признала свою вину в ходе допроса.

30 июня стало известно, что в Московской области при попытке дать взятку следователю задержан заместитель главы администрации Воскресенского района.