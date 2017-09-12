Украина потеряет 600 миллионов евро помощи от ЕС из-за бревен

Украина может остаться без финансовой помощи от Евросоюза, если Верховная Рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли (Hugh Mingarelli), сообщает издание «Сегодня».

«Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро — третий транш макрофинансовой помощи — будет потерян», — сказал он.

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Если решение будет принято до конца 2017 года, деньги Украина получит в начале 2018-го. «Но опять-таки до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется — вы не получите деньги», — предупредил Мингарелли.

В феврале Евросоюз объявил о намерении выделить Украине транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

В конце 2016 года Международный валютный фонд перечислил Украине второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 55,125 миллиона евро. При этом ЕС выступил против запрета на экспорт украинского леса-кругляка.

В июле 2015-го президент Украины подписал закон о 10-летнем моратории на экспорт древесины, кроме сосны. Он начал действовать с 1 ноября того же года.