Установку девятиметрового макета пакета около ЦУМа показали на видео

Около московского ЦУМа установили девятиметровый фирменный оранжевый пакет универмага с юбилейным логотипом. Об этом говорится в пресс-релизе торгового дома, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

Инсталляция появилась в центре столицы в честь празднования 110-летия исторического здания. На кадрах показывается, как собирали конструкцию, которая оснащена внутренней аркой, подсветкой и боковыми подиумами.

Ведущие мировые партнеры ЦУМа представят эксклюзивные изделия, посвященные годовщине. Это лимитированные коллекции таких брендов, как Dolce&Gabbana, Emilio Pucci, Valentino, Loro Piana, Bottega Veneta, Tom Ford, Marni, Sergio Rossi и другие. Они будут доступны в универмаге и на сайте tsum.ru с октября 2017 года.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продается одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.