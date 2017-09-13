Минюст Украины назвал условие экстрадиции Саакашвили в Грузию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию только после того, как грузинский суд вынесет решение по делу политика. Об этом в среду, 13 сентября, в эфире телеканала «112 Украина» сказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

Чиновник подчеркнул, что сейчас оснований для выдворения бывшего губернатора из страны нет. «Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции [заместитель министра юстиции Украины Сергей] Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста», — заявил Чернышев.

Он добавил, что Саакашвили имеет право обратиться в украинский суд и обжаловать указ президента страны Петра Порошенко о лишении его гражданства. «У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом — вот в этом вопрос», — сказал Чернышев.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.