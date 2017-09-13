Во Львове потеряли Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночью 13 сентября выехал из гостиницы «Леополис» во Львове, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».

Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они вышли на улицу, сели в автомобили, среди которых был микроавтобус батальона «Донбасс», и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.

12 сентября пограничники вручили политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Украинская полиция завела в отношении Саакашвили уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.