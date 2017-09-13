Литовский депутат рассказал об усталости Европы от хаоса на Украине

Член комитета по безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Западная Европа устала от хаоса на Украине. Такое заявление он сделал в среду, 13 сентября, в эфире телеканала «112 Украина».

Так депутат прокомментировал инцидент с прорывом политиком Михаилом Саакашвили и его сторонниками польско-украинской границы 10 сентября. «Нашим дипломатам и нашей стране нужно все время говорить Западной Европе: "Не стоит отворачиваться от Украины". Но есть нюансы, не так все просто. У Западной Европы уже есть некая усталость. Этот хаос, впечатление хаоса — это нехорошо», — отметил Касчюнас.

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Днем ранее в украинском МВД заявили, что Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но достаточных оснований для его задержания пока нет.

10 сентября Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд, который направлялся в Киев. На вокзале состав был задержан, политик направился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию страны. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт гражданина Украины.