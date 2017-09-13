Определена сумма среднего долга потенциального банкрота в России

Средний долг заемщика, который относится к потенциальным банкротам, составляет 1,75 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает Rambler News Service.

Самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской автономной области — 3,8 процента, на Чукотке — 2,7 процента, в Магаданской области — 2,7 процента, Ингушетии — 2,6 процента и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5 процента, отмечается в исследовании. Самая низкая — в Дагестане, Республике Коми, Республике Алтай и Чеченской республике — по 0,8 процента, а также в Белгородской области — 0,9 процента.

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«Самые большие долги отмечаются у жителей Костромской области — 2,77 миллиона рублей на человека, Ингушетии — 2,66 миллиона рублей, Москвы и Московской области — 2,53 миллиона рублей, Калининградской области — 2,5 миллиона рублей и Камчатки — 2,47 миллиона рублей», — пишут эксперты ОКБ. Самые низкие — у потенциальных банкротов в Чечне — один миллиона рублей, Еврейской автономной области — 1,25 миллиона рублей, Забайкальском крае — 1,27 миллиона рублей, Амурской области — 1,29 миллиона рублей и в Бурятии — 1,36 миллиона рублей.

В июне суд подтвердил «несостоятельный» статус жительницы Челябинска Дарьи Расторгуевой. Она одной из первых подала заявление о признании ее неплатежеспособной 1 октября 2015 года, сразу после принятия закона о том, что физическое лицо может быть признано банкротом.

По данным ОКБ, в конце первого полугодия 2017 года количество потенциальных банкротов среди заемщиков составило около 660 тысяч человек.