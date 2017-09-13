В ДНР сообщили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокации против экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом в среду, 13 сентября, сообщил представитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Выявлено прибытие в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады более 50 сотрудников спецподразделения "Альфа" СБУ с целью проведения провокационных действий в отношении подразделений "Правого сектора"», — заявил Басурин.

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4 сентября он сообщил, что боевик «Правого сектора» погиб, четверо получили ранения в результате обстрела с позиций украинских силовиков в окрестностях города Марьинка под Донецком. Он добавил, что украинское военное командование совместно с СБУ готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных националистов.

8 августа Басурин заявил, что боевики «Правого сектора» начали операцию против соединений Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь организации Артем Скоропадский опроверг эту информацию и посоветовал ополченцам отказаться от употребления «Боярышника».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.