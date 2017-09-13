Названа причина смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко

Депутат Госдумы от Томской области Ирина Евтушенко («Единая Россия»), ушедшая из жизни в среду, 13 сентября, скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

У Евтушенко была диагностирована онкология. Она проходила лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

Родственники парламентария заявили о желании похоронить ее в Томске, где она прожила большую часть жизни, уточняет издание. Дата похорон пока не объявлена.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил ТАСС, что решение о замещении мандата Ирины Евтушенко примет генеральный совет ЕР.

Ранее в среду стало известно, что Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни.

Депутатскую деятельность Евтушенко начала в 2010 году в гордуме Томска. В прошлом году заняла должность депутата Госдумы шестого созыва по спискам «Единой России». Она имела ученую степень доктора медицинских наук.