Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Олег Грищенко умер после продолжительной болезни. Об этом в субботу, 17 июня, сообщили в управлении нижней палаты парламента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

«17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко», — говорится в заявлении.

Отмечается, что спикер Вячеслав Володин выразил соболезнования семье политика.

Грищенко занимал пост мэра Саратова с 2006 по 2016 год, был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.