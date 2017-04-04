Дочь бывшего главы Саратова затравили за фото Porsche и жалобу на плохие дороги

Пользователи сети раскритиковали фотографию, опубликованную в Instagram-аккаунте дочери бывшего главы Саратова Олега Грищенко, на которой девушка позирует в новеньком Porsche 911 Turbo S. «А можно, пожалуйста, больше хороших дорог для этой красотки», — попросила она под снимком.

Пост Анастасии Грищенко возмутил пользователей «ВКонтакте». Они отметили, что ее дорогостоящий автомобиль куплен на деньги, предназначенные на постройку новых дорог в Саратове. «Тут надо выбирать или у тебя Porsche, или в Саратове дороги. Выбор очевиден», — отметили они.

«Их как раз собирались построить, но пришлось купить тебе Porsche», — посетовал один из пользователей.

Некоторые в шутку отметили, что бывший глава города оказался в весьма затруднительном положении. «Дилемма: где взять асфальта для дорог, чтоб ездить на Porsche, который по накладным и есть асфальт?» — поинтересовался юзер с ником Евгений В.

Из-за сотен негативных комментариев девушке пришлось временно заблокировать аккаунты во «ВКонтакте» и Instagram. На момент написания заметки страница Грищенко во «ВКонтакте» восстановлена, Instagram-профиль переименован, а у фотографии с Porsche удалено описание и выставлена новая геолокация в Монте-Карло.

Олег Грищенко пробыл на посту главы Саратова с 2006 по 2016 год. Сегодня он является депутатом Государственной думы от Саратовской области.