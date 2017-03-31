В сети возмутились решением парламента Чечни разрешить школьницам носить хиджаб

Пользователи сети раскритиковали принятый парламентом Чечни закон, разрешающий школьницам носить хиджаб. В Twitter появились десятки гневных комментариев, посвященных решению республиканского органа власти.

Многие пользователи по неизвестной причине решили, что своим решением парламент принуждает учеников выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. «Парламент Чечни принял закон о праве школьниц носить хиджаб. Слово "право" в данном контексте приравнивается к слову "обязанность"», — отметил один из них.

«Завтра Рамзан обяжет носить хиджаб по всей России», — поддержал его юзер под ником Vatoszhigatel.

Некоторые восприняли информацию с юмором и принялись шутить на тему нового закона Чеченской Республики. «Школьники вышли на митинг за свои права, и вот, школьницы Чечни получили право носить хиджаб», — посмеялся Ovciom.

«Австрия — геи приняли закон, унижающий женщину: запрещается носить хиджаб. Натуралы в Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб», — добавил другой.

Ранее 31 марта парламент Чеченской Республики принял закон, согласно которому ученики имеют право выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. В частности, образовательные учреждения при установлении требований к обязательной форме должны учитывать право школьников на ношение одежды и символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, при условии того, что это не противоречит федеральному законодательству и не вредит здоровью граждан.