Саакашвили анонсировал митинг в Черновцах

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал митинг, который пройдет 13 сентября на центральной площади города Черновцы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Изменения на Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города», — сказано в публикации.

Ранее в этот же день бывший губернатор выехал из гостиницы «Леополис» во Львове. Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Ночью все они вышли на улицу, сели в автомобили, среди которых был микроавтобус батальона «Донбасс», и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как сторонники опального политика преодолели оцепление силовиков. Позднее бывший чиновник обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Украинская полиция завела в отношении Саакашвили уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.