Tom Ford познакомит с запахом амальфийского мандарина

Косметическое подразделение модного бренда Tom Ford представило новый аромат в нишевой серии Private Blend — Mandarino de Amalfi Acqua. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

Новый аромат основан на нотах средиземноморских цитрусовых (мандарина с Амальфийского побережья, грейпфрута, бергамота), пряностей и трав (эстрагона, чабреца, мяты, перца, кориандра, базилика, шалфея), цветов (флердоранжа и жасмина) и восточном аккорде (амбра, мускус, цивет и лабданум).

Кроме нового аромата, марка Tom Ford представила серию косметики Orchid Soleil, навеянную одноименным ароматом: эмульсию для тела, твердые духи, губную помаду и мерцающую пудру. В России серия будет эксклюзивно представлена в универмагах ЦУМ (Москва) и ДЛТ (Санкт-Петербург) с сентября 2017 года по цене от 4840 рублей (за помаду) до 14500 рублей (за твердые духи).

Фото: пресс-служба Tom Ford 1 /3

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.