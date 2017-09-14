В Москве осудили связанных с батальоном «Азов» супругов-националистов

Зюзинский суд Москвы признал супругов Дмитрия и Елену Алферовых из националистической группировки, связанной с батальоном «Азов» Нацгвардии Украины, виновными в убийстве и незаконном обороте оружия, передает ТАСС.

Дмитрий получил 12 лет колонии строгого режима, Елена — 3 года колонии общего режима. Кроме того, осужденные оштрафованы на 190 тысяч рублей.

Суд установил, что в ночь на 25 апреля 2011 года Алферов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил водителя машины, в которой ехал, Самира Гасымова, выстрелив ему в голову по причине неприязненного отношения.

«Совместно проживая, Алферовы незаконно хранили, приобретали и сбывали огнестрельное оружие. В ходе обыска в их квартире были обнаружены и изъяты патроны к пистолету Макарова, автомату Калашникова, а также различные виды оружия и их комплектующие», — говорится в тексте приговора.

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«При очередной встрече с покупателем оружия Алферов заявил, что может переправить огнестрельное оружие по своим каналам с территории Украины», — огласил судья.

При этом в прокуратуру были возвращены материалы дела по экстремистским статьям: 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ, в том числе сети Интернет») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Суд считает, что данные материалы дела составлены с нарушением норм процессуального права и подлежат возвращению прокурору Москвы для дальнейшего устранения нарушений», — пояснил судья.

Супруги были арестованы 4 ноября 2015 года после широкомасштабной операции МВД по задержанию участников националистической группировки, которую возглавлял Дмитрий Алферов, пишет BFM.

Тогда в Москве и Подмосковье было проведено 12 обысков, по результатам которых сыщики изъяли более 15 пистолетов и револьверов различного калибра, свыше 150 патронов, 2 ружья, 2 винтовки, дымовые шашки, основные части к боевому оружию, холодное оружие, 300 граммов наркотических веществ.

По сведениям МВД, участники группировки поддерживали тесный контакт с участниками батальона «Азов» Нацгвардии Украины, оттуда же получали травматическое оружие, сигнальные пистолеты, комплектующие и запасные части, которые самостоятельно переделывали под стрельбу боевыми патронами. В дальнейшем оружие сбывали. Кроме того, по имеющимся у правоохранителей данным, участники группы также планировали нападение на бизнесменов.