Бывший замполит «Азова» обвинил соратника в обстреле украинских националистов

Бывший замполит (заместитель командира по идеологии) украинского добровольческого батальона «Азов» Олег Однороженко обвинил лидера «Гражданского корпуса "Азов"» и движения «Схидный корпус» (СК, «Восточный корпус») в Харькове Олега Ширяева в расстреле украинских националистов. Соответствующую запись Однороженко опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам бывшего замполита Азова, инцидент произошел в Харькове 31 августа — тогда Ширяев со соратниками якобы без причин открыл огонь по представителям праворадикальных организаций. В результате тяжелые ранения получили четыре человека, в том числе боец «Азова» Артем Цвигун. «В этот день СК («Схидный корпус» — прим. «Ленты.ру») переступил кровавую черту, беспричинно расстреляв правых парней, и теперь это перестало быть внутренним делом "Азова"», — написал Однороженко.

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В августе заместитель командующего Национальной гвардии Украины Ярослав Сподарь объяснил наличие в рядах полка «Азов» неонацистов и язычников интересом бойцов этой части к истории. «"Азовцы" интересуются историей — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально», — сказал генерал-майор.

В 2015-м палата представителей Конгресса США наложила запрет на выделение средств для подготовки бойцов «Азова». Автор инициативы, демократ Джон Коньерс-младший, подчеркнул, что «наши военные не будут обучать членов омерзительного неонацистского "Азова"».

Созданный в 2014-м добровольческий батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса. При части действует волонтерская организация — «Гражданский корпус "Азов"».