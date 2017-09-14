Гопак стал национальным видом спорта на Украине

Боевой гопак официально признан на Украине национальным видом спорта. Соответствующий в закон, принятый Верховной Радой в мае, вступил в силу, передает в четверг, 14 сентября «Страна.ua».

К национальным видам спорта также отнесены спас и казацкая борьба на поясах. Для их развития могут создаваться национальные федерации.

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В мае сообщалось, что Верховная Рада Украины дала определение национальным видам спорта и причислила к ним гопак.

В апреле стало известно, что Верховная Рада приняла проект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте». Отмечалось, что целью законопроекта является законодательное закрепление статуса национальных видов спорта. В частности, к ним предполагалось отнести боевой гопак, рукопашный бой и хортинг (бой, корни которого, как утверждается, восходят ко временам Запорожской Сечи).