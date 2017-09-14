Создательница провалившейся сети Ukrainians решила создать конкурента Facebook

Александра Струмчинская, основательница социальной сети Ukrainians, которую запустили на Украине после запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников», объявила о запуске нового проекта, который получит название «ЄСвоє». Об этом она написала в Facebook.

«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», — написала Струмчинская в комментарии под роликом с анонсом новой соцсети.

Она добавила, что через «ЄСвоє» можно будет получить легальный доступ к музыкальным произведениям и кинофильмам. Также потенциальным пользователям ресурса было обещано с его помощью зарабатывать.

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5 сентября Струмчинская объявила, что социальная сеть Ukrainians прекратила работу. По ее словам, она не сможет самостоятельно продолжать реализацию проекта, а компания-разработчик отказалась передать его другой стороне.

Причиной создания отдельной украинской социальной сети стал запрет на Украине доступа к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте». Последняя являлась самой популярной соцсетью в стране.