В малайзийской религиозной школе сгорели 24 ученика и преподавателя

В одной из исламских религиозных школ для мальчиков в столице Малайзии Куала-Лумпур в результате пожара погибли 24 человека — воспитанники и преподаватели учебного заведения. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, жертвами стали 22 подростка в возрасте от 13 до 17 лет. Спасатели отметили, что эпицентр пожара обнаружен в спальном помещении, где находились ученики.

«Основываясь на наших первоначальных исследованиях, позы, в которых были найдены тела погибших, указывают, что они пытались сбежать через окна, но не смогли выломать решетки», — сказал заместитель директора департамента пожарной охраны Сойман Джахид.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В ночь на 14 июня в жилом 24-этажном доме на западе Лондона произошел сильный пожар. В его тушении принимали участие 40 пожарных расчетов. По данным на 28 июня, спасателям удалось обнаружить тела 80 погибших жильцов.