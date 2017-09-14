Конструктор раскрыл преимущества нового российского ПЗРК

Зарубежные лазерные средства подавления окажутся бессильными перед новым российским ПЗРК, который в перспективе придет на смену поступающему сейчас на вооружение ПЗРК «Верба», сообщил РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика комплекса «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Естественно, при появлении новых ПЗРК сразу возникает желание создать новые средства противодействия. Очень много таких работ ведется в США, Израиле, Европе и нашей стране. Мы, создавая каждый новый ПЗРК, учитываем все, что создали наши визави в этой области (…). Сейчас они создают совершенно новые средства противодействия, с использованием лазеров, поэтому мы двигаемся еще дальше, и эта работа не останавливается никогда», — сказал он.

В настоящее время на вооружение российской армии принимается ПЗРК «Верба», который, по сравнению с «Иглой» — ПЗРК предыдущего поколения, в 10 раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи и имеет в 2,5 раза большую зону захвата и поражение воздушных целей.

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«Верба» способна поражать самолеты тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в условиях различной освещенности, включая фоновые и искусственные помехи.

«Конструкторское бюро машиностроения» уже начало разработку ПЗРК следующего (после «Вербы») поколения, работы планируется завершить через несколько лет.